Арина Соболенко показала фото поцелуя с Константином Кольцовым в лифте

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала совместные фотографии с бывшим хоккеистом сборной Беларуси Константином Кольцовым.
«Серьёзный мужчина. Ну кто-то один же должен быть crazy (сумасшедшим. – Прим. «Чемпионата»). Я взяла на себя эту ношу», — написала Соболенко.
Фото: «Инстаграм» Арины Соболенко
Арина также обнародовала фото их поцелуя в лифте.
Фото: «Инстаграм» Арины Соболенко
Слухи о романе Соболенко и Кольцова появились в апреле 2020 года после того, как жена хоккеиста Юлия Кольцова отметила аккаунт Арины в «Инстаграме» под постом, где сообщила о разводе, и обратилась к девушкам, которые уводят мужей из семей с детьми.
Затем Кольцов был замечен в ложе Соболенко на одном из матчей «Мастерса» в Риме (Италия).
На прошедшем Уимблдоне Арина дошла до полуфинала, где проиграла представительнице Чехии Каролине Плишковой.
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