Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко показала фото поцелуя с Константином Кольцовым в лифте

Арина Соболенко показала фото поцелуя с Константином Кольцовым в лифте
Комментарии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала совместные фотографии с бывшим хоккеистом сборной Беларуси Константином Кольцовым.

«Серьёзный мужчина. Ну кто-то один же должен быть crazy (сумасшедшим. – Прим. «Чемпионата»). Я взяла на себя эту ношу», — написала Соболенко.

Фото: «Инстаграм» Арины Соболенко

Арина также обнародовала фото их поцелуя в лифте.

Фото: «Инстаграм» Арины Соболенко

Слухи о романе Соболенко и Кольцова появились в апреле 2020 года после того, как жена хоккеиста Юлия Кольцова отметила аккаунт Арины в «Инстаграме» под постом, где сообщила о разводе, и обратилась к девушкам, которые уводят мужей из семей с детьми.

Затем Кольцов был замечен в ложе Соболенко на одном из матчей «Мастерса» в Риме (Италия).

На прошедшем Уимблдоне Арина дошла до полуфинала, где проиграла представительнице Чехии Каролине Плишковой.

Новость по теме
Арина Соболенко стала третьей ракеткой мира
«Повисла на чужом муже». Арина Соболенко закрутила роман с разведённым хоккеистом? «Повисла на чужом муже». Арина Соболенко закрутила роман с разведённым хоккеистом?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021