Новак и Музетти узнали соперников в первом круге турнира ATP-250 в Бостаде
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Стало известно распределение победителей квалификации по основной сетке турнира ATP-250 в Бостаде (Швеция). В частности, соперником австрийца Денниса Новака (Q) в первом круге будет представитель Испании Педро Мартинес-Портеро.
Бостад. Мужчины. Распределение победителей квалификации
Генри Лааксонен (Швейцария, Q) — Лоренцо Музетти (Италия, 6).
Артур Риндеркнех (Франция, Q) — Педро Соуза (Португалия).
Франсиско Серундоло (Аргентина, Q) — Федерико Кория (Аргентина).
Деннис Новак (Австрия, Q) — Педро Мартинес-Портеро (Испания).
Под первым номером на этих соревнованиях посеян норвежец Каспер Рууд. В 2019 году победителем турнира в Бостаде стал чилиец Николас Джарри. В прошлом сезоне эти соревнования не состоялись из-за пандемии коронавируса.
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