Тони Надаль: Джокович выглядит фаворитом в борьбе за рекорд по «Большим шлемам»

Дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля Тони Надаль прокомментировал победу сербского теннисиста Новака Джоковича на Уимблдоне. Тем самым серб выиграл 20-й «Большой шлем» и повторил рекорд Надаля и Роджера Федерера.

«Я думаю, что Джокович сейчас играет не на таком уровне, как в 2011-м или 2015-м, но он показал, что до сих пор обходит новое поколение. Он обыграл трёх его представителей в последних трёх финалах «Больших шлемов». Сейчас серб выглядит фаворитом в борьбе за рекорд по «Шлемам». Через полтора месяца на US Open у него будет шанс впервые вырваться в лидеры. Хотя Рафаэль тоже будет бороться там. И если есть вещи, которые я никогда и не терял, то это непоколебимую веру в своего племянника», — приводит слова Тони Надаля El Pais.