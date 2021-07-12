Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Будапеште

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия). В стартовом матче она обыграла представительницу Грузии Екатерину Горгодзе.



Для победы Путинцевой потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Юлии. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.



Путинцева выполнила один эйс, совершила две двойные ошибки и реализовала пять из 13 брейк-пойнтов. Её соперница Горгодзе три раза подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и успешно использовала два из трёх брейк-пойнтов.



За выход в четвертьфинал турнира Путинцева сразится с победительницей встречи между двумя хорватками Аной Конюх и Терезой Мрдежа.