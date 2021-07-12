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Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Будапеште

Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Будапеште
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия). В стартовом матче она обыграла представительницу Грузии Екатерину Горгодзе.

Для победы Путинцевой потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Юлии. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.

Путинцева выполнила один эйс, совершила две двойные ошибки и реализовала пять из 13 брейк-пойнтов. Её соперница Горгодзе три раза подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и успешно использовала два из трёх брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал турнира Путинцева сразится с победительницей встречи между двумя хорватками Аной Конюх и Терезой Мрдежа.

Будапешт. 1-й круг
12 июля 2021, понедельник. 16:45 МСК
Юлия Путинцева
42
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Екатерина Горгодзе
215
Грузия
Екатерина Горгодзе
Е. Горгодзе
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