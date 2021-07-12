Марко Чеккинато вышел в 1/8 финала турнира в Бостаде, обыграв Ришара Гаске
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Итальянский теннисист Марко Чеккинато вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). В стартовом матче он оказался сильнее представителя Франции Ришара Гаске.
Для победы Чеккинато потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:3 в пользу итальянца. Продолжительность противостояния составила 2 часа 26 минут.
Чеккинато выполнил 11 эйсов, совершил пять двойных ошибок и реализовал четыре из пяти брейк-пойнтов. Его соперник Гаске четыре раза подал навылет, совершил шесть двойных ошибок и успешно использовал два из девяти брейк-пойнтов.
За выход в четвертьфинал турнира Чеккинато сразится с победителем встречи между двумя аргентинцами Федерико Корией и Франсиско Черундоло.
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