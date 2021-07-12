Вихлянцева вышла во второй круг турнира категории в Лозанне, выиграв третий сет 6:0

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария). В стартовом матче она обыграла представительницу Украины Катарину Завацкую.



Для победы Вихлянцевой потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:0 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 2 часа 28 минут.



Вихлянцева выполнила один эйс, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 10 из 23 брейк-пойнтов. Её соперница Завацкая один раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и успешно использовала семь из 19 брейк-пойнтов.



За выход в четвертьфинал соревнования Наталья Вихлянцева сразится с итальянской теннисисткой Ясмине Паолини.