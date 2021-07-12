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Вихлянцева вышла во второй круг турнира категории в Лозанне, выиграв третий сет 6:0

Вихлянцева вышла во второй круг турнира категории в Лозанне, выиграв третий сет 6:0
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария). В стартовом матче она обыграла представительницу Украины Катарину Завацкую.

Для победы Вихлянцевой потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:0 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 2 часа 28 минут.

Вихлянцева выполнила один эйс, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 10 из 23 брейк-пойнтов. Её соперница Завацкая один раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и успешно использовала семь из 19 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал соревнования Наталья Вихлянцева сразится с итальянской теннисисткой Ясмине Паолини.

Лозанна. 1-й круг
12 июля 2021, понедельник. 16:35 МСК
Катарина Завацкая
144
Украина
Катарина Завацкая
К. Завацкая
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 0
4 		6 6
         
Наталья Вихлянцева
175
Россия
Наталья Вихлянцева
Н. Вихлянцева
Комментарии
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