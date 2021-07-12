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Элиас Имер стал ещё одним игроком, вышедшим в 1/8 финала на турнире в Бостаде

Элиас Имер стал ещё одним игроком, вышедшим в 1/8 финала на турнире в Бостаде
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Шведский теннисист Элиас Имер вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). В стартовом матче он оказался сильнее представителя Японии Таро Дэниэла.

Для победы Имеру потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:7 (6:8), 6:4 в пользу представителя Швеции. Продолжительность противостояния составила 2 часа 22 минуты.

Имер выполнил восемь эйсов, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал пять из 11 брейк-пойнтов. Его соперник Дэниэл четыре раза подал навылет, совершил две двойные ошибки и успешно использовал два из четырёх брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал турнира Имер сразится с победителем встречи между Генри Лааксоненом из Швейцарии и итальянцем Лоренцо Музетти.

Бостад. 1-й круг
12 июля 2021, понедельник. 18:50 МСК
Элиас Имер
169
Швеция
Элиас Имер
Э. Имер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 6 6
2 		7 8 4
         
Таро Дэниэл
106
Япония
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
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