Элиас Имер стал ещё одним игроком, вышедшим в 1/8 финала на турнире в Бостаде

Шведский теннисист Элиас Имер вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). В стартовом матче он оказался сильнее представителя Японии Таро Дэниэла.



Для победы Имеру потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:7 (6:8), 6:4 в пользу представителя Швеции. Продолжительность противостояния составила 2 часа 22 минуты.



Имер выполнил восемь эйсов, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал пять из 11 брейк-пойнтов. Его соперник Дэниэл четыре раза подал навылет, совершил две двойные ошибки и успешно использовал два из четырёх брейк-пойнтов.



За выход в четвертьфинал турнира Имер сразится с победителем встречи между Генри Лааксоненом из Швейцарии и итальянцем Лоренцо Музетти.

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