Марко Чеккинато: Ришар Гаске был моим кумиром, поэтому я очень рад победить его

Итальянский теннисист Марко Чеккинато прокомментировал победу над 35-летним французом Ришаром Гаске в первом круге грунтового турнира в Бостаде (Швеция) со счётом 6:2, 5:7, 6:3.

«Сегодня я очень рад, потому что победил Ришара впервые в своей карьере. Когда я был молод, он являлся моим кумиром, поэтому я очень рад победить его. Столько лет он был в топ-10. Он похож на меня, так как слева играет одной рукой, как и я, у него хороший форхенд, кручёная подача, дропшоты. Именно поэтому он был моим кумиром», — приводит слова 28-летнего Чеккинато официальный сайт ATP Tour.

За выход в четвертьфинал турнира Чеккинато сразится с победителем встречи между двумя аргентинцами Федерико Корией и Франсиско Черундоло.