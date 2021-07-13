Элиас Имер: я вёл 6:2, 5:3 и 30:0, но в теннисе ни в чём нельзя быть уверенным

Шведский теннисист Элиас Имер прокомментировал выход во второй турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). В стартовом матче он обыграл представителя Японии Таро Дэниэла со счётом 6:2, 6:7 (6:8), 6:4.

«Когда играешь дома, атмосфера другая. Ты хочешь выложиться по полной. Если честно, я был близок к быстрой победе. Я вёл 6:2, 5:3, на моей подаче было 30:0. В целом это был хороший день. В теннисе ни в чём нельзя быть уверенным. Соперник сумел отыграться, стоит отдать ему должное. Главное было — проявить бойцовский дух», — приводит слова Имера официальный сайт ATP-тура.

За выход в четвертьфинал турнира Имер сразится с победителем встречи между Генри Лааксоненом (Q) из Швейцарии и итальянцем Лоренцо Музетти (6).