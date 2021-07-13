Борис Беккер: Федерер больше не вернётся на Уимблдон

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер заявил, что больше не рассчитывает увидеть швейцарца Роджера Федерера на Уимблдоне в качестве игрока.

«У меня есть ощущение, что он не вернётся на Уимблдон следующим летом, особенно после того, что произошло в четвертьфинале. Думаю, для него это был огромный шок.

Я думаю, что Роджер приехал на Уимблдон, думая, что всё идет по плану. Он оправился от проблем с коленом, использовал грунт, чтобы вернуться в форму и восстановить уверенность в себе.

Я не думаю, что он приехал в Лондон с мыслью о пенсии в голове, но теперь он может подумать об этом. То, как он проиграл Хуберту Хуркачу, всё изменило", — приводит слова Беккера Tennis World USA.