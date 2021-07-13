Муратоглу: Джокович — самый совершенный игрок за всю историю
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Патрик Муратоглу, тренер американки Серены Уильямс, написал в своём «твиттере», что считает серба Новака Джоковича главным претендентом на звание величайшего игрока в теннис за всю историю.
«Новак — самый совершенный игрок всех времён. Это позволяет ему находить решение большинства проблем на корте, причём на любом покрытии. Это объясняет, почему он сейчас находится в наилучшем положении, чтобы стать величайшим теннисистом за всю историю», — написал Муратоглу в «твиттере».
Новак Джокович в минувшее воскресенье выиграл уже шестой в карьере Уимблдон. Эта победа стала для него 20-й на турнирах «Большого шлема» за всю историю, а также третьей за этот год. Теперь серб имеет все шансы на то, чтобы завоевать «Золотой шлем».
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