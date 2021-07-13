«Кажется, кто-то без меня выиграл свой Уимблдон». Веснина выложила фотографии дочери
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Российская теннисистка Елена Веснина опубликовала фотографии дочери в «Инстаграме», на которых девочка в костюме Уимблдона держит трофей.
«Кажется, кто-то без меня выиграл свой Уимблдон и накрыл поляну по этому поводу. На пикнике с Лизой», — подписала фотографии Веснина.
Пост полностью доступен в «Инстаграме» Елены Весниной.
Напомним, что на Уимблдоне, который завершился на прошлой неделе, Елена Веснина и Вероника Кудерметова дошли до финала в парном женском разряде, где уступили третьим сеяным, Се Шувэй из Китайского Тайбэя и бельгийке Элисе Мертенс, со счётом 6:3, 5:7, 7:9. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.
Чемпионка 2017 года Веснина в четвёртый раз играла в финале Уимблдона в женском парном разряде, Кудерметова – впервые.
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