Несколько теннисистов заподозрены в договорных матчах на Уимблдоне
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Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) получило по меньшей мере два сигнала о подозрительных ставках во время Уимблдона.
Одно из них касалось парного матча первого круга, в котором команда, на которую делались ставки, выиграла первый сет и проиграла два следующих. На этот матч поступили предупреждения от нескольких букмекерских контор из-за нарушений в сроках и размерах ставок.
Другой случай касался соперника немецкого игрока в одиночном разряде, во время которого в некоторых крупных букмекерских конторах были сделаны ставки на крупную сумму на точный счёт третьей партии и на максимальное количество геймов. Обе ставки сыграли.
Уимблдон начался 28 июня и завершился 11 июля.
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