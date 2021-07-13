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Хайнц Гюнтхардт: учитывая подготовку Федерера, четвертьфинал Уимблдона — хороший результат

Хайнц Гюнтхардт: учитывая подготовку Федерера, четвертьфинал Уимблдона — хороший результат
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» в мужском парном и смешанном парном разряде швейцарец Хайнц Гюнтхардт высказался по поводу выступления своего соотечественника Роджера Федерера на Уимблдоне.

«Учитывая его подготовку, четвертьфинал — это хороший результат. Но Уимблдон не стал для него шагом вперёд после Парижа. Там у него уже был этот результат. В Дохе и Париже он играл с совершенно другим настроем, раскованно.

Он чётко сказал, что это его единственная подготовка перед Уимблдоном, сразу обозначив свои приоритеты. А потом начался Уимблдон, и он почувствовал давление.

Это было видно уже в первом матче против Маннарино, когда он практически только нарезал удары с бэкхенда», — цитирует Гюнтхардта Tennis World USA.

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