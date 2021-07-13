Иво Карлович: мне 42 года, но я чувствую себя практически так же, как и 10 лет назад
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42-летний хорватский теннисист Иво Карлович, получивший уайлд-кард на турнир в Ньюпорте, рассказал о своём физическом состоянии.
«Мне 42 года, но я чувствую себя практически так же, как и 10 лет назад. Даже когда люди спрашивают мой возраст, я отвечаю наоборот. В следующий день рождения мне будет 41 год.
Несмотря на то что в последние полтора года я мало путешествовал из-за пандемии коронавируса, мне приятно вернуться в Тур.
Я просто хочу снова соревноваться и получать удовольствие от игры на корте. Думаю, что здесь, в Ньюпорте, на этих кортах, у меня будет шанс выиграть матчи.
Очень рад, что они дали мне уайлд-кард. Надеюсь, что буду хорошо выступать и докажу, что заслужил это», — приводит слова Карловича официальный сайт ATP.
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