Иво Карлович: мне 42 года, но я чувствую себя практически так же, как и 10 лет назад

42-летний хорватский теннисист Иво Карлович, получивший уайлд-кард на турнир в Ньюпорте, рассказал о своём физическом состоянии.

«Мне 42 года, но я чувствую себя практически так же, как и 10 лет назад. Даже когда люди спрашивают мой возраст, я отвечаю наоборот. В следующий день рождения мне будет 41 год.

Несмотря на то что в последние полтора года я мало путешествовал из-за пандемии коронавируса, мне приятно вернуться в Тур.

Я просто хочу снова соревноваться и получать удовольствие от игры на корте. Думаю, что здесь, в Ньюпорте, на этих кортах, у меня будет шанс выиграть матчи.

Очень рад, что они дали мне уайлд-кард. Надеюсь, что буду хорошо выступать и докажу, что заслужил это», — приводит слова Карловича официальный сайт ATP.