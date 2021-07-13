Анастасия Гасанова вышла во второй круг турнира в Праге
Поделиться
Российская теннисистка Анастасия Гасанова обыграла Люси Гавличкову из Чехии в первом круге на турнире в Праге. Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут.
На счету россиянки 1 эйс, 11 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13. Гавличкова также один раз подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и сделала 5 брейков при 11 брейк-пойнтах.
В следующем круге Гасанова встретится с Гретье Миннен из Бельгии.
Турнир в Праге стартовал 12 июля и завершится 18 июля. Матчи проходят на хардовом покрытии. Участие в соревнованиях принимают 32 спортсменки, а общий призовой фонд составил $ 250 000.
Действующей победительницей является Симона Халеп (Румыния), которая в прошлом году в финальном матче обыграла Элисе Мертенс (Бельгия).
Комментарии
- 13 июля 2021
-
13:24
-
12:43
-
11:58
-
11:16
-
11:03
-
10:30
-
09:42
-
09:24
-
08:21
-
00:59
-
00:43
-
00:17
- 12 июля 2021
-
21:26
-
19:18
-
19:03
-
18:37
-
17:39
-
17:00
-
16:49
-
16:43
-
16:29
-
16:08
-
15:46
-
14:43
-
13:29
-
12:29
-
12:01
-
11:01
-
10:15
-
09:26
-
09:20
-
09:12
-
09:06
-
00:40
-
00:07
Партнерский контент