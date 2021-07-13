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Анастасия Гасанова вышла во второй круг турнира в Праге

Анастасия Гасанова вышла во второй круг турнира в Праге
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Российская теннисистка Анастасия Гасанова обыграла Люси Гавличкову из Чехии в первом круге на турнире в Праге. Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут.

На счету россиянки 1 эйс, 11 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13. Гавличкова также один раз подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и сделала 5 брейков при 11 брейк-пойнтах.

В следующем круге Гасанова встретится с Гретье Миннен из Бельгии.

Турнир в Праге стартовал 12 июля и завершится 18 июля. Матчи проходят на хардовом покрытии. Участие в соревнованиях принимают 32 спортсменки, а общий призовой фонд составил $ 250 000.

Действующей победительницей является Симона Халеп (Румыния), которая в прошлом году в финальном матче обыграла Элисе Мертенс (Бельгия).

Прага. 1-й круг
13 июля 2021, вторник. 11:10 МСК
Анастасия Гасанова
171
Россия
Анастасия Гасанова
А. Гасанова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 4
         
Люси Гавличкова
825
Чехия
Люси Гавличкова
Л. Гавличкова
Комментарии
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