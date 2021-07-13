Давид Гоффен не сыграет на Олимпиаде в Токио

Бельгийский теннисист Давид Гоффен не успеет восстановиться от травмы к началу Олимпиады в Токио.
У теннисиста микроразрыв связки лодыжки и небольшая трещина.
Давид Гоффен получил травму в середине июня, упав на лодыжку во время игры на турнире в Галле.
После травмы он был обездвижен более чем на две недели и отказался от участия в Уимблдоне.
Напомним, что ранее от участия в Олимпиаде-2020 отказались испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, норвежец Каспер Рууд, канадец Денис Шаповалов и француз Гаэль Монфис.
На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) победителем в мужском одиночном разряде стал Энди Маррей (Великобритания), который в финале оказался сильнее Хуан-Мартина дель Потро (Аргентина). Бронзовую медаль завоевал Кей Нисикори (Япония).
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