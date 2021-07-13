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Анна Калинская уступила Ангелине Калининой в первом круге турнира в Праге

Анна Калинская уступила Ангелине Калининой в первом круге турнира в Праге
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Ангелина Калинина (Украина) обыграла Анну Калинскую (Россия) в первом круге турнира в Праге со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты.

На счету украинки 0 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. Калинская 2 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и сделала 3 брейка при 5 брейк-пойнтах.

В следующем круге Калинина встретится с победителем пары Юлия Грабер (Австрия) — Бернарда Пера (США).

Турнир в Праге стартовал 12 июля и завершится 18 июля. Матчи проходят на хардовом покрытии. Участие в соревнованиях принимают 32 спортсменки, а общий призовой фонд составил $ 250 000.

Действующей победительницей является Симона Халеп (Румыния), которая в прошлом году в финальном матче обыграла Элисе Мертенс (Бельгия).

Будапешт. 1-й круг
13 июля 2021, вторник. 15:00 МСК
Ангелина Калинина
95
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
4 		6 5  
         
Анна Калинская
110
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
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