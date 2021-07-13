Анна Калинская уступила Ангелине Калининой в первом круге турнира в Праге

Ангелина Калинина (Украина) обыграла Анну Калинскую (Россия) в первом круге турнира в Праге со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты.
На счету украинки 0 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. Калинская 2 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и сделала 3 брейка при 5 брейк-пойнтах.
В следующем круге Калинина встретится с победителем пары Юлия Грабер (Австрия) — Бернарда Пера (США).
Турнир в Праге стартовал 12 июля и завершится 18 июля. Матчи проходят на хардовом покрытии. Участие в соревнованиях принимают 32 спортсменки, а общий призовой фонд составил $ 250 000.
Действующей победительницей является Симона Халеп (Румыния), которая в прошлом году в финальном матче обыграла Элисе Мертенс (Бельгия).
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