Жабер выставила на аукцион ракетку, которой играла на Уимблдоне
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Тунисская теннисистка Онс Жабер выставила на продажу ракетку, которую использовала для выступления на Уимблдоне.
«Я хочу сделать доброе дело. Я не могу сидеть в стороне, пока моя страна переживает тяжёлые времена», — написала Жабер в своём «инстаграме».
Ракетка стоит € 610. Цель акции – собрать € 9 тыс. для покупки реанимационной кровати.
Напомним, на Уимблдоне Жабер дошла до четвертьфинала. Там она уступила 4-й ракетке мира Арине Соболенко.
Онс Жабер — победительница одного турнира WTA в одиночном разряде, первая ракетка Африки, победительница одного юниорского турнира «Большого» шлема в одиночном разряде.
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