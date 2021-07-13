Жабер выставила на аукцион ракетку, которой играла на Уимблдоне

Тунисская теннисистка Онс Жабер выставила на продажу ракетку, которую использовала для выступления на Уимблдоне.

«Я хочу сделать доброе дело. Я не могу сидеть в стороне, пока моя страна переживает тяжёлые времена», — написала Жабер в своём «инстаграме».

Ракетка стоит € 610. Цель акции – собрать € 9 тыс. для покупки реанимационной кровати.

Напомним, на Уимблдоне Жабер дошла до четвертьфинала. Там она уступила 4-й ракетке мира Арине Соболенко.

Онс Жабер — победительница одного турнира WTA в одиночном разряде, первая ракетка Африки, победительница одного юниорского турнира «Большого» шлема в одиночном разряде.