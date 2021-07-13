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Катержина Синякова вышла во 2-й круг турнира в Праге

Катержина Синякова вышла во 2-й круг турнира в Праге
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Чешская теннисистка Катержина Синякова в 1-м круге турнира в Праге победила британку Джоди Бёррэдж со счётом 6:0, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. За всю игру чешка исполнила 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. Её соперница из Великобритании ни разу не подала навылет, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 2 брейк-пойнта из 3.

Синякова расположилась на 63-й строчке списка WTA, Бёррэдж занимает 266-е место рейтинга.

Во 2-м круге турнира Синякова встретится со своей соотечественницей Терезой Шмитковой. Точные дата и время поединка будут оглашены позднее.

Катержина Синякова — победительница трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде, финалистка двух турниров «Большого» шлема в парном разряде, победительница 13 турниров WTA.

Прага. 1-й круг
13 июля 2021, вторник. 16:10 МСК
Катержина Синякова
63
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		4  
         
Джоди Бёррэдж
266
Великобритания
Джоди Бёррэдж
Д. Бёррэдж
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