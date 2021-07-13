Джокович пошутил, что его 20-я победа на ТБШ заставит Федерера и Надаля играть дальше

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, как повлияет его 20-я победа на турнире «Большого шлема» на других представителей «Большой тройки» — швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.

«Это значит, что никто из нас троих уже не остановится. Я уже не раз упоминал это, но скажу ещё раз – я отдаю большую дань уважения Федереру и Надалю. Это легенды нашего вида спорта, два самых сильных игрока, с которыми я сталкивался на протяжении всей карьеры.

Именно они являются причиной того, что со мной происходит сейчас. Они помогли мне осознать, что я должен делать, чтобы совершенствоваться тактически, физически и эмоционально. Когда я впервые вошёл в топ-10, то 3 или 4 года подряд проигрывал крупные сражения против этих парней. Но что-то изменилось в конце 2010 – начале 2011. Последние 10 лет стали для меня невероятным путешествием, которое, я надеюсь, не закончится на Уимблдоне», — приводит слова Джоковича Metro.