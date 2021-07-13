Даррен Кэхилл: Джокович — величайший игрок своего поколения

Даррен Кэхилл, австралийский теннисист и тренер румынки Симоны Халеп, высказался об успехах первой ракетки мира серба Новака Джоковича. В финале Уимблдона-2021 34-летний Джокович обыграл представителя Италии Маттео Берреттини со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3 и стал 20-кратным победителем турниров «Большого шлема». Также в этом сезоне у серба есть шанс собрать «Золотой шлем», чего не удавалось ни одному мужчине в истории.

«Новак – величайший игрок своего поколения. Он побил так много рекордов в этом виде спорта. Он очень мощно стартовал, обыграв двух чемпионов – Федерера и Надаля на Australian Open-2008. Они были лучшими в истории, но Джоковичу удалось догнать их. И самое главное – мы можем продолжать считать его титулы, потому что это точно ещё не конец», — приводит слова Кэхилла Tennis Head.