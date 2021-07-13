Матс Виландер: Джокович стал гораздо умнее, чем был раньше

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер высказался о прогрессе первой ракетки мира серба Новака Джоковича. В финале Уимблдона-2021 34-летний Джокович обыграл представителя Италии Маттео Берреттини со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3 и стал 20-кратным победителем турниров «Большого шлема».

«Когда вы смотрите на Федерера и Надаля, вы говорите себе: «Хорошо, почему бы им не играть ещё один или два года!», затем вы направляете взгляд на Джоковича и думаете: «Лет 10 ещё точно!».

Джокович стал гораздо умнее, чем был раньше. Когда Агасси работал с ним в 2017 году, он рассказывал мне, как был удивлён тем, что Новак слабо опирался на игровые характеристики своих оппонентов, он придерживался лишь своей линии, как машина, не промахивался и играл довольно чисто», — приводит слова Виландера Tennis World USA.