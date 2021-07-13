Горан Иванишевич рассказал, почему считает Новака Джоковича Робин Гудом тенниса

Горан Иванишевич, тренер первой ракетки мира серба Новака Джоковича, высказался о качествах подопечного.

«Порой люди акцентируют внимание только на плохих вещах, которые делает Новак. Они не замечают той пользы, которую он приносит, помогая другим. Он тот человек, который не боится высказывать свои мысли, единственный теннисист, который защищает других игроков. Он – Робин Гуд тенниса.

Самый главный противник Новака – это он сам. Иногда из-за этого у нас возникают проблемы. На мой взгляд, промах – это нормально, в голове Новака это не так. Он хочет быть совершенным.

Семь лет назад я сказал, что Новак Джокович – единственный человек, у которого получится выиграть все четыре турнира «Большого шлема» за один год. Почему? У этого парня подходящая игра для каждого покрытия, и он действительно постоянно хочет быть лучше, лучше и лучше», — приводит слова Иванишевича Tennis Head.

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