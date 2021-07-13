Стефанос Циципас: я всё ещё зол на то, что произошло на Уимблдоне

Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как относится к своему сенсационному поражению в первом круге Уимблдона-2021. Грек в трёх сетах уступил американцу Фрэнсису Тиафо со счётом 4:6, 4:6, 3:6. Циципас в третий раз в карьере не сумел выйти во второй круг Уимблдонского турнира.

«Я стараюсь выжимать из себя максимум на каждой игре. Матч с Тиафо получился сложным. Я всё ещё зол на то, что произошло тогда. Я приехал на Уимблдон с мыслями о том, что сыграю на нём не последнюю роль, добьюсь совсем иного результата, чем в предыдущие годы, но это не сработало.

Если бы я чувствовал себя комфортно в подобных ситуациях, я бы не посвятил себя теннису. Я всегда стараюсь подняться на уровень выше, добиться наилучшего результата в каждом турнире, где участвую», — цитирует Циципаса Tennis Head.

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