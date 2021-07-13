Стефанос Циципас: я всё ещё зол на то, что произошло на Уимблдоне

Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как относится к своему сенсационному поражению в первом круге Уимблдона-2021. Грек в трёх сетах уступил американцу Фрэнсису Тиафо со счётом 4:6, 4:6, 3:6. Циципас в третий раз в карьере не сумел выйти во второй круг Уимблдонского турнира.
«Я стараюсь выжимать из себя максимум на каждой игре. Матч с Тиафо получился сложным. Я всё ещё зол на то, что произошло тогда. Я приехал на Уимблдон с мыслями о том, что сыграю на нём не последнюю роль, добьюсь совсем иного результата, чем в предыдущие годы, но это не сработало.
Если бы я чувствовал себя комфортно в подобных ситуациях, я бы не посвятил себя теннису. Я всегда стараюсь подняться на уровень выше, добиться наилучшего результата в каждом турнире, где участвую», — цитирует Циципаса Tennis Head.
- 13 июля 2021
-
23:34
-
23:07
-
21:59
-
21:31
-
20:05
-
19:24
-
19:14
-
19:01
-
18:45
-
17:58
-
17:50
-
17:28
-
17:02
-
15:44
-
14:48
-
13:24
-
12:43
-
11:58
-
11:16
-
11:03
-
10:30
-
09:42
-
09:24
-
08:21
-
00:59
-
00:43
-
00:17
- 12 июля 2021
-
21:26
-
19:18
-
19:03
-
18:37
-
17:39
-
17:00
-
16:49
-
16:43