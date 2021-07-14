Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Корретха — о достижениях Джоковича: раньше мы думали, что никто не побьёт рекорд Сампраса

Корретха — о достижениях Джоковича: раньше мы думали, что никто не побьёт рекорд Сампраса
Аудио-версия:
Комментарии

Экс вторая ракетка мира испанский теннисист Алекс Корретха прокомментировал то, что Новак Джокович выиграл 20-й «Большой шлем» и повторил рекорд Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

«Лучшим матчем сезона стал полуфинал «Ролан Гаррос», в котором Джокович обыграл Надаля. В этом матче он доказал, что готов стать лучшим в истории. Моё поколение росло, наблюдая за Боргом, Макинроем, Лендлом, Виландером, и никто из них не выиграл 10 турниров «Большого шлема». Мы думали, что будет невозможно обогнать Сампраса, у которого было 14 побед. Это поколение уникально», — приводит слова Корретхи Tennis Head.

Новак Джокович — победитель 19 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель «карьерного Большого шлема» в одиночном разряде, первый игрок в истории Открытой эры и Мирового тура ATP, выигравший в одиночном разряде не только все четыре турнира «Большого шлема», но и все девять турниров серии АТР Мастерс.

Новость по теме
Джокович пошутил, что его 20-я победа на ТБШ заставит Федерера и Надаля играть дальше
Ну вот и сбылась мечта Джоковича! Теперь у него тоже 20 «Шлемов», как у Надаля и Федерера Ну вот и сбылась мечта Джоковича! Теперь у него тоже 20 «Шлемов», как у Надаля и Федерера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021