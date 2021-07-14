Корретха — о достижениях Джоковича: раньше мы думали, что никто не побьёт рекорд Сампраса

Экс вторая ракетка мира испанский теннисист Алекс Корретха прокомментировал то, что Новак Джокович выиграл 20-й «Большой шлем» и повторил рекорд Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.
«Лучшим матчем сезона стал полуфинал «Ролан Гаррос», в котором Джокович обыграл Надаля. В этом матче он доказал, что готов стать лучшим в истории. Моё поколение росло, наблюдая за Боргом, Макинроем, Лендлом, Виландером, и никто из них не выиграл 10 турниров «Большого шлема». Мы думали, что будет невозможно обогнать Сампраса, у которого было 14 побед. Это поколение уникально», — приводит слова Корретхи Tennis Head.
Новак Джокович — победитель 19 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель «карьерного Большого шлема» в одиночном разряде, первый игрок в истории Открытой эры и Мирового тура ATP, выигравший в одиночном разряде не только все четыре турнира «Большого шлема», но и все девять турниров серии АТР Мастерс.
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