Ришар Гаске: Джокович лучший игрок в истории, а Федерер — величайший

35-летний французский теннисист Ришар Гаске рассказал о роли Новака Джоковича и Роджера Федерера в истории тенниса.

«Всё-таки я смотрю на теннис по-другому, я всегда говорил, что для меня не так важно количество титулов на турнирах «Большого шлема». Я не просто смотрю на победителя ТБШ, я обращаю внимание на эстетику, которая исходит от него на корте.

Я часто слышу о гонке на высшем уровне, по-моему, эти разговоры бессмысленны. Для меня Роджер Федерер – незаменимый игрок, он величайший теннисист всех времён, такие мысли приходят, когда я наблюдаю за его эстетикой, грацией на площадке.

Я смотрю на красоту тенниса, Новак Джокович – определённо лучший и удивительный игрок. Выиграть три «Шлема» подряд – это невероятно. Я не сторонник кого-то одного – Федерера или Джоковича. Есть те, кто болеет за Федерера и не в восторге от Джоковича, это не мой случай, мне очень нравится Джокович. Но когда я смотрю на игру Федерера, то от начала и до конца испытываю трепет», — приводит слова Гаске Tennis Head.