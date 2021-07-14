Эмиль Руусувуори прокомментировал победу на старте турнира в Бостаде

Финский теннисист Эмиль Руусувуори прокомментировал выход во второй круг турнира ATP-250 в Бостаде (Швеция). На старте соревнований он победил шведа Микаэля Имера со счётом 1:6, 6:4, 6:3.

«Начало матч получилось очень сложным для меня. Я долго входил в игру. Условия оказались медленнее, чем я думал. Но постепенно я адаптировался и стал играть умнее. С каждым розыгрышем я чувствовал себя всё лучше. В концовке была упорная борьба. Рад, что мне удалось победить. Это был отличный матч», — приводит слова Руусувуори официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Эмиль поспорит с Норбертом Гомбошем из Словакии.

В 2019 году победителем турнира в Бостаде стал чилиец Николас Джарри. В прошлом сезоне эти соревнования не состоялись из-за пандемии коронавируса.