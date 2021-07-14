Доминик Тим пропустит турнир в Гштааде

Австрийский теннисист Доминик Тим не сыграет на грядущем грунтовом турнире категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария).

Тим, занимающий 6-е место в мире, должен был вернуться в Гштаад впервые с 2015 года. Он дебютировал на этом турнире в 2014 году. Тогда Доминик потерпел поражение в первом раунде. Год спустя австриец вернулся в Гштаад и в финале победил бельгийского теннисиста Давида Гоффена.

Тим начал свой травяной сезон на Мальорке (Испания), где получил травму запястья в матче с представителем Франции Адрианом Маннарино. По словам медицинской команды Тима, обследование в Барселоне показало наличие у спортсмена «отслоения задней оболочки локтевой пластины». Реабилитация после такого рода травмы займёт около пяти недель. По этой причине австриец был вынужден пропустить Уимблдон.

«Сразу после „Ролан Гаррос“ я почти две недели тренировался на харде дома, просто чтобы исправить свои подачи, потому что они были не такими, какими должны были быть в сезоне на грунтовых кортах. Я тренировался два дня в Австрии на травяных кортах и четыре дня на Мальорке. Но на траве никогда не знаешь, что произойдёт», — приводит слова Тима Tennis World USA.

Турнир в Гштааде пройдёт с 19 по 25 июля.