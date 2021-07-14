Маттео Берреттини — о финале Евро-2020: я нервничал больше, чем мои родители на Уимблдоне

Итальянский теннисист Маттео Берреттини признал, что победа сборной Италии по футболу на Евро-2020 помогла ему преодолеть душевную боль и разочарование от финала Уимблдона, где он проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 4:6, 3:6.
«Я хотел посмотреть этот футбольный матч вживую, чтобы попытаться избавиться от разочарования. Это было круто. Я нервничал больше, чем мои родители во время финала Уимблдона.
Я действительно доволен финалом Уимблдона и надеюсь, что он не будет моим последним здесь или последним в «Шлемах». Для меня большая честь быть здесь, и это были действительно отличные две недели. Я знаю, что могу выиграть титул чемпиона Уимблдона. Так что вот что я собираюсь сделать в ближайшие недели, в ближайшие месяцы и годы: попытаться поднять трофей над головой”, — приводит слова Берреттини Tennis 365.
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