Маттео Берреттини — о финале Евро-2020: я нервничал больше, чем мои родители на Уимблдоне

Итальянский теннисист Маттео Берреттини признал, что победа сборной Италии по футболу на Евро-2020 помогла ему преодолеть душевную боль и разочарование от финала Уимблдона, где он проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 4:6, 3:6.

«Я хотел посмотреть этот футбольный матч вживую, чтобы попытаться избавиться от разочарования. Это было круто. Я нервничал больше, чем мои родители во время финала Уимблдона.

Я действительно доволен финалом Уимблдона и надеюсь, что он не будет моим последним здесь или последним в «Шлемах». Для меня большая честь быть здесь, и это были действительно отличные две недели. Я знаю, что могу выиграть титул чемпиона Уимблдона. Так что вот что я собираюсь сделать в ближайшие недели, в ближайшие месяцы и годы: попытаться поднять трофей над головой”, — приводит слова Берреттини Tennis 365.