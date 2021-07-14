Эмма Радукану получила уайлд-кард на турнир в Сан-Хосе
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Теннисистка из Великобритании Эмма Радукану получила уайлд-кард на турнир категории WTA-500 в Сан-Хосе (США). Соревнование пройдёт в первую неделю последнего месяца лета — со 2 по 8 августа.
Турнир проводит управляющая компания IMG, с которой сотрудничает Радукану.
Ранее Эмма Радукану дошла до четвёртого круга на Уимблдоне. В матче 1/8 финала 18-летняя британка была вынуждена сняться из-за проблем с дыханием. Встреча с австралийской теннисисткой Айлой Томлянович была закончена при счёте 4:6, 0:3 в пользу Айлы. Снятие Эммы повлекло за собой жёсткую критику некоторых экспертов.
В 2020 году турнир в Сан-Хосе был отменён из-за пандемии коронавируса. Действующей победительницей является представительница Китая Чжэн Сайсай.
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