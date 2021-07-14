Махеш Бхупати: по популярности Новак Джокович всегда будет занимать лишь третье место

Бывшая первая ракетка мира в мужском парном разряде индийский теннисист Махеш Бхупати заявил, что психологическая стойкость Новака Джоковича, который выиграл 20-й «Большой шлем», повторив рекорд Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, не имеет себе равных на элитном уровне.
«Новак Джокович, пожалуй, самый психологически крепкий из большой тройки, когда дело доходит до больших матчей. Я видел, как он дважды обыгрывал Федерера на турнирах „Большого шлема“ с матч-пойнтов. Он уже побил большинство рекордов — пробыл больше всех недель в качестве номера один, выиграл больше всех призовых. Однако Новак всегда будет занимать третье место в контексте популярности. Это не потому, что он плохой парень. Это потому, что он был неким уличным бойцом с самого начала своей карьеры, и с тех пор у него сложились отношения любви и ненависти с поклонниками тенниса», — приводит слова Бхупати Тennis Нead.
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