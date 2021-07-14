Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Варвара Грачёва проиграла в матче первого круга турнира в Лозанне

Варвара Грачёва проиграла в матче первого круга турнира в Лозанне
Комментарии

Российская теннисистка Варвара Грачёва не смогла выйти во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария). В стартовом матче она проиграла представительнице Люксембурга Мэнди Минелле.

Для победы Минелле потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Мэнди. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

Грачёва выполнила один эйс, совершила шесть двойных ошибок и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. Её соперница Минелла два раза подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и успешно использовала 7 из 13 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал турнира Минелла сразится с представительницей Словении Тамарой Зиданшек, обыгравшей россиянку Марину Мельникову.

Лозанна. 1-й круг
14 июля 2021, среда. 12:05 МСК
Варвара Грачёва
89
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Мэнди Минелла
242
Люксембург
Мэнди Минелла
М. Минелла
Варвара-краса! 20-летняя Грачёва заработала за 2 матча US Open больше, чем за всю карьеру Варвара-краса! 20-летняя Грачёва заработала за 2 матча US Open больше, чем за всю карьеру
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021