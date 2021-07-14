Варвара Грачёва проиграла в матче первого круга турнира в Лозанне
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Российская теннисистка Варвара Грачёва не смогла выйти во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария). В стартовом матче она проиграла представительнице Люксембурга Мэнди Минелле.
Для победы Минелле потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Мэнди. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.
Грачёва выполнила один эйс, совершила шесть двойных ошибок и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. Её соперница Минелла два раза подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и успешно использовала 7 из 13 брейк-пойнтов.
За выход в четвертьфинал турнира Минелла сразится с представительницей Словении Тамарой Зиданшек, обыгравшей россиянку Марину Мельникову.
Лозанна. 1-й круг
14 июля 2021, среда. 12:05 МСК
89
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
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Мэнди Минелла
М. Минелла
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