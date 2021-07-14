Варвара Грачёва проиграла в матче первого круга турнира в Лозанне

Российская теннисистка Варвара Грачёва не смогла выйти во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария). В стартовом матче она проиграла представительнице Люксембурга Мэнди Минелле.



Для победы Минелле потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Мэнди. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.



Грачёва выполнила один эйс, совершила шесть двойных ошибок и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. Её соперница Минелла два раза подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и успешно использовала 7 из 13 брейк-пойнтов.



За выход в четвертьфинал турнира Минелла сразится с представительницей Словении Тамарой Зиданшек, обыгравшей россиянку Марину Мельникову.