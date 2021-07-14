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Федерико Кория стал первым четвертьфиналистом турнира в Бостаде

Федерико Кория стал первым четвертьфиналистом турнира в Бостаде
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Аргентинский теннисист Федерико Кория вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP 250 в Бостаде (Швеция). В матче второго круга он оказался сильнее представителя Италии Марко Чеккинато.

Для победы Кории потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:3 в пользу аргентинца. Продолжительность противостояния составила 2 часа 10 минут.

Кория выполнил два эйса, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. Его соперник Чеккинато два раза подал навылет, совершил две двойные ошибки и успешно использовал 3 из 5 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал турнира Чеккинато сразится с победителем встречи между испанцем Педро Мартинесом-Портеро и Кристьяном Гарином из Чили.

Бостад. 2-й круг
14 июля 2021, среда. 12:10 МСК
Марко Чеккинато
82
Италия
Марко Чеккинато
М. Чеккинато
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
4 		6 6
         
Федерико Кория
77
Аргентина
Федерико Кория
Ф. Кория
Комментарии
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