Федерико Кория стал первым четвертьфиналистом турнира в Бостаде

Аргентинский теннисист Федерико Кория вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP 250 в Бостаде (Швеция). В матче второго круга он оказался сильнее представителя Италии Марко Чеккинато.



Для победы Кории потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:3 в пользу аргентинца. Продолжительность противостояния составила 2 часа 10 минут.



Кория выполнил два эйса, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. Его соперник Чеккинато два раза подал навылет, совершил две двойные ошибки и успешно использовал 3 из 5 брейк-пойнтов.



За выход в полуфинал турнира Чеккинато сразится с победителем встречи между испанцем Педро Мартинесом-Портеро и Кристьяном Гарином из Чили.