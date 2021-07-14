Федерико Кория стал первым четвертьфиналистом турнира в Бостаде
Поделиться
Аргентинский теннисист Федерико Кория вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP 250 в Бостаде (Швеция). В матче второго круга он оказался сильнее представителя Италии Марко Чеккинато.
Для победы Кории потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:3 в пользу аргентинца. Продолжительность противостояния составила 2 часа 10 минут.
Кория выполнил два эйса, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. Его соперник Чеккинато два раза подал навылет, совершил две двойные ошибки и успешно использовал 3 из 5 брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал турнира Чеккинато сразится с победителем встречи между испанцем Педро Мартинесом-Портеро и Кристьяном Гарином из Чили.
Комментарии
- 14 июля 2021
-
14:47
-
14:26
-
13:27
-
12:57
-
12:28
-
10:57
-
10:40
-
10:00
-
09:40
-
09:19
-
08:43
-
00:34
-
00:03
- 13 июля 2021
-
23:34
-
23:07
-
21:59
-
21:31
-
20:05
-
19:24
-
19:14
-
19:01
-
18:45
-
17:58
-
17:50
-
17:28
-
17:02
-
15:44
-
14:48
-
13:24
-
12:43
-
11:58
-
11:16
-
11:03
-
10:30
-
09:42
Партнерский контент