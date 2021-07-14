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Кристьян Гарин стал соперником Федерико Кории в 1/4 финала турнира в Бостаде

Кристьян Гарин стал соперником Федерико Кории в 1/4 финала турнира в Бостаде
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Чилийский теннисист Кристьян Гарин вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). В матче второго круга он оказался сильнее представителя Испании Педро Мартинеса-Портеро.

Для победы Гарину потребовались два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу чилийца. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.

Гарин выполнил пять эйсов, совершил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. Его соперник Мартинес-Портеро два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и успешно использовал 1 из 4 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал турнира Гарин сразится с Федерико Корией из Аргентины, в трёх сетах обыгравшего итальянца Марко Чеккинато.

Бостад. 2-й круг
14 июля 2021, среда. 14:40 МСК
Педро Мартинес-Портеро
95
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Кристьян Гарин
18
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
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