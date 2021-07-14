Кристьян Гарин стал соперником Федерико Кории в 1/4 финала турнира в Бостаде

Чилийский теннисист Кристьян Гарин вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). В матче второго круга он оказался сильнее представителя Испании Педро Мартинеса-Портеро.



Для победы Гарину потребовались два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу чилийца. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.



Гарин выполнил пять эйсов, совершил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. Его соперник Мартинес-Портеро два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и успешно использовал 1 из 4 брейк-пойнтов.



За выход в полуфинал турнира Гарин сразится с Федерико Корией из Аргентины, в трёх сетах обыгравшего итальянца Марко Чеккинато.

Новость по теме Федерико Кория стал первым четвертьфиналистом турнира в Бостаде