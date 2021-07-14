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Грег Руседски: Федерер больше ничего не может создать

Грег Руседски: Федерер больше ничего не может создать
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Канадский теннисист Грег Руседски поделился мнением о будущем швейцарца Роджера Федерера.

«Федерер бросил вызов логике, он бросил вызов времени, создал новую игру в 2017 году. Больше он ничего не может создать, потому что всё это было основано на движении, ударе по мячу на ранней стадии, когда он выходит вперёд к сетке.

Вопрос в том, будет ли он счастлив, если не сможет снова выигрывать мэйджоры? И это большой вопрос, на который может ответить только Роджер. Зная Роджера с довольно юного возраста, примерно с 16-17 лет, я не думаю, что он будет доволен, просто появившись на корте, не веря по-настоящему, что сможет победить», — приводит слова Руседски Тennis Нead.

Ранее 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» принял решение пропустить грядущие Олимпийские игры в Токио (Япония).

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