Рахимова в упорной борьбе одолела Рус и вышла во второй круг турнира в Лозанне
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Российская теннисистка Камилла Рахимова пробилась во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария).
В стартовом матче 132-я ракетка мира Рахимова в трёх сетах обыграла 85-й номер рейтинга Аранчу Рус (6) из Нидерландов со счётом 7:6 (8:6), 5:7, 7:5. Встреча продлилась 3 часа 3 минуты. Рахимова 5 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 17. На счету Рус – 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16.
В следующем раунде Рахимова сразится с представительницей Франции Кларой Бюрель.
Призовой фонд турнира в Лозанне составил более $ 235 тыс. Его действующей победительницей является представительница Франции Фиона Ферро.
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