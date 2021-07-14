Беккер назвал игроков, которые могут выиграть Уимблдон в будущем. Медведев в их числе

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер поразмышлял над тем, кто может выиграть Уимблдонский турнир в будущем.
«Наблюдая за мужскими соревнованиями на Уимблдоне, я увидел, как минимум, четырёх игроков, которые в дальнейшем могут стать чемпионами турнира.
Наиболее очевидный вариант – Маттео Берреттини. Он очень силён и будет угрозой для всех ещё много лет. С точки зрения харизмы у него также «полный набор»: красивый парень, хорошо говорит по-английски, у него потрясающая манера игры, есть индивидуальный стержень. Короче говоря, он – настоящая звезда.
Не меньше меня впечатлил Денис Шаповалов. Его подача на траве буквально смертельна, и с технической точки зрения он очень хорошо сыграл против Джоковича в полуфинале. Также мне по-прежнему нравится Даниил Медведев, и хотя он дошёл только до четвёртого раунда, я думаю, он продолжит расти. Ещё моё внимание привлёк Феликс Оже-Альяссим, которому всего 20 лет. У него огромный потенциал. Также не стоит забывать о Стефаносе Циципасе.
Если искать тенденцию в моих размышлениях, всё очевидно. Они все довольно высокие парни, возможно, кроме Дениса. Интересно то, что все они очень хорошо двигаются для своего роста», — написал Беккер для Daily Mail.
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