Стефанос Циципас с победы стартовал на турнире в Гамбурге

Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу на старте грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

В матче второго круга первый сеяный Циципас в двух сетах обыграл представителя Германии Доминика Кёпфера со счётом 7:6 (7:2), 6:3. Встреча продлилась 1 час 45 минут. Циципас 3 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 14. На счету Кёпфера 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В следующем раунде Циципас сразится с сербом Филипом Краиновичем, с которым встречался дважды в карьере и оба раза обыгрывал его.

Призовой фонд турнира в Гамбурге составил более € 1 млн. Его действующим победителем является российский теннисист Андрей Рублёв, который в этом году на турнир не приехал.