Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стефанос Циципас с победы стартовал на турнире в Гамбурге

Стефанос Циципас с победы стартовал на турнире в Гамбурге
Комментарии

Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу на старте грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

В матче второго круга первый сеяный Циципас в двух сетах обыграл представителя Германии Доминика Кёпфера со счётом 7:6 (7:2), 6:3. Встреча продлилась 1 час 45 минут. Циципас 3 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 14. На счету Кёпфера 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В следующем раунде Циципас сразится с сербом Филипом Краиновичем, с которым встречался дважды в карьере и оба раза обыгрывал его.

Призовой фонд турнира в Гамбурге составил более € 1 млн. Его действующим победителем является российский теннисист Андрей Рублёв, который в этом году на турнир не приехал.

Гамбург (м). 2-й круг
14 июля 2021, среда. 18:30 МСК
Стефанос Циципас
4
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 2 		3  
         
Доминик Кёпфер
59
Германия
Доминик Кёпфер
Д. Кёпфер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021