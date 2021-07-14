Британец Даниэль Эванс заразился коронавирусом и пропустит Олимпиаду в Токио

28-я ракетка мира британский теннисист Даниэль Эванс сообщил, что вынужден пропустить Олимпийские игры в Токио (Япония), так как заразился коронавирусом.

«К сожалению, недавно я сдал положительный тест на коронавирус. В результате у меня не получится подготовиться к Олимпиаде. Я очень разочарован», — написал Эванс в «сториз» своего «инстаграма».

31-летний Эванс – победитель одного турнира на уровне ATP в одиночном разряде. В феврале 2021 года британец взял титул в Мельбурне-2 (Австралия), в финале обыграв канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:2, 6:3.

Ранее от участия в Олимпиаде-2020 среди прочих отказались швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, норвежец Каспер Рууд, канадец Денис Шаповалов и француз Гаэль Монфис.