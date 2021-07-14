Британец Даниэль Эванс заразился коронавирусом и пропустит Олимпиаду в Токио

28-я ракетка мира британский теннисист Даниэль Эванс сообщил, что вынужден пропустить Олимпийские игры в Токио (Япония), так как заразился коронавирусом.
«К сожалению, недавно я сдал положительный тест на коронавирус. В результате у меня не получится подготовиться к Олимпиаде. Я очень разочарован», — написал Эванс в «сториз» своего «инстаграма».
31-летний Эванс – победитель одного турнира на уровне ATP в одиночном разряде. В феврале 2021 года британец взял титул в Мельбурне-2 (Австралия), в финале обыграв канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:2, 6:3.
Ранее от участия в Олимпиаде-2020 среди прочих отказались швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, норвежец Каспер Рууд, канадец Денис Шаповалов и француз Гаэль Монфис.
- 14 июля 2021
-
23:08
-
22:52
-
21:41
-
20:23
-
20:18
-
19:07
-
17:55
-
16:58
-
16:30
-
15:10
-
14:47
-
14:26
-
13:27
-
12:57
-
12:28
-
10:57
-
10:40
-
10:00
-
09:40
-
09:19
-
08:43
-
00:34
-
00:03
- 13 июля 2021
-
23:34
-
23:07
-
21:59
-
21:31
-
20:05
-
19:24
-
19:14
-
19:01
-
18:45
-
17:58
-
17:50
-
17:28