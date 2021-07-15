Наоми Осака выступит на турнире в Монреале

Вторая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака подтвердила участие в турнире National Bank Open в Монреале (Канада) в августе.
«Мы рады приветствовать таких спортсменок, как Эшли Барти, Наоми Осака и Арина Соболенко, а также Бьянку Андрееску, которую, как мы знаем, наши страстные поклонники в Монреале будут тепло принимать на протяжении веков», — приводит слова директора соревнования Эжена Лапьера Тimes of India.
В прошлом году турнир был отменён в связи с пандемией коронавируса. Два года назад представительница Канады Бьянка Андрееску стала победительницей этого соревнования, которое проводилось в Торонто.
«Поскольку я являюсь канадкой, этот турнир занимает особое место в моём сердце, всегда удовольствие — играть перед лучшими фанатами в мире. Победа в National Bank Open была воплощением мечты, и, надеюсь, в этом году я смогу защитить титул», — сказала Андрееску.
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