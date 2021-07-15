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Денис Кудла: Новак Джокович — величайший спортсмен всех времён

Денис Кудла: Новак Джокович — величайший спортсмен всех времён
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Американский теннисист Денис Кудла отреагировал на победу серба Новака Джоковича на Уимблдоне. Таким образом, Новак выиграл 20-й «Большой шлем», повторив рекорд Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

«Думаю, Джокович — величайший игрок всех времён. Считаю, что он намного превзойдёт все рекорды. Он просто невероятно хорошо играет в эту игру. Было бы интересно посмотреть, если бы их возраст был немного другим. Если бы Федерер был самым младшим или Надаль был самым младшим. Думаю, Новак заслуживает того, чтобы быть величайшим игроком всех времён, он и есть такой, он делает то, что никто не готов делать. И я не думаю, что он просто величайший в теннисе. Он мог бы стать величайшим спортсменом всех времён», — приводит слова Дениса Тennis World USA.

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