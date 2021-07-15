Кукла Барби Наоми Осаки была раскуплена в течение нескольких часов после старта продаж
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Куклу Барби, выполненную по образу японской теннисистки Наоми Осаки, распродали через несколько часов после запуска. Игрушка, которая продавалась за 30 долларов, отсутствовала в наличии в интернет-магазинах, сообщает The Denver Channel.
У куклы четырёхкратной чемпионки «Большого шлема» в комплекте есть кепка-козырёк, теннисная ракетка, теннисный мяч, напульсник, кроссовки и подставка. Одета она в платье, в котором Осака играла на Australian Open — 2020.
Это не первое сотрудничество между Mattel и Осакой. В 2019 году они стали партнёрами для создания куклы Барби Шеро. Серия Barbie Shero посвящена женщинам, которые ломали стереотипы и вдохновляли новые поколения в различных областях деятельности от спорта до науки и политики.
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