Гаэль Монфис — об Элине Свитолиной: последний день в качестве моей невесты
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Французский теннисист Гаэль Монфис показал новую фотографию с украинкой Элиной Свитолиной. На ней спортсмены сидят, освещённые лучами солнца, на фоне холмов и небольших яхт.
«Последний день в качестве моей невесты», — подписал фото Монфис, намекая на грядущее свадебное торжество. В начале апреля пара объявила о помолвке.
Датская теннисистка Каролина Возняцки написала в комментариях к посту: «Поздравляю вас обоих. Какое захватывающее время». На это Гаэль отреагировал двумя сердечками.
Австралийский теннисист Роджер Рашид пожелал молодожёнам отличного праздника. Австралиец Омар Ясика и официальный инстаграм-аккаунт ATP Tour также поздравили спортсменов.
Фотографию можно посмотреть в "инстаграм-аккаунте" Гаэля Монфиса.
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