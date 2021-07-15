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Пэт Кэш сравнил игру Маттео Берреттини со стилем Энди Роддика

Пэт Кэш сравнил игру Маттео Берреттини со стилем Энди Роддика
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Австралийский теннисист Пэт Кэш прокомментировал игру итальянца Маттео Берреттини на Уимблдоне.

«Очевидно, что у Маттео фантастическая игра на траве. Он добился успеха на этом покрытии. Несколько лет назад он выиграл травяной турнир в Штутгарте. У меня были сомнения в его способности играть на траве без стабильного бэкхенда, но его улучшение за последние пару лет было феноменальным.

Мы видели, как Энди Роддик играл с такой же мощной подачей, мощным форхендом. Но Берреттини, я думаю, это следующий уровень. У него такая же хорошая подача, как у Роддика, но форхенд ещё мощнее. У него такая игра и способность подходить к сетке, он двигается действительно хорошо. Да, он определённо будет бороться за титулы «Большого шлема» в течение следующих нескольких лет», — приводит слова победителя Уимблдона 1987 года Тennis Нead.

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