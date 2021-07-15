Анастасия Гасанова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Праге, проиграв Гретье Миннен

Российская теннисистка Анастасия Гасанова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия). В матче второго круга она оказалась слабее представительницы Бельгии Гретье Миннен.



Для победы Миннен потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу бельгийки. Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут.



Гасанова не выполнила ни одного эйса, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. Её соперница Миннен 6 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и успешно использовала 4 из 10 брейк-пойнтов.



За выход в полуфинал турнира Миннен сразится с победительницей встречи между австралийкой Сторм Сэндерс и Нурией Парризас-Диас из Испании.