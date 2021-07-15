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Анастасия Гасанова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Праге, проиграв Гретье Миннен

Анастасия Гасанова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Праге, проиграв Гретье Миннен
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Российская теннисистка Анастасия Гасанова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия). В матче второго круга она оказалась слабее представительницы Бельгии Гретье Миннен.

Для победы Миннен потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу бельгийки. Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут.

Гасанова не выполнила ни одного эйса, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. Её соперница Миннен 6 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и успешно использовала 4 из 10 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал турнира Миннен сразится с победительницей встречи между австралийкой Сторм Сэндерс и Нурией Парризас-Диас из Испании.

Прага. 2-й круг
15 июля 2021, четверг. 11:05 МСК
Анастасия Гасанова
171
Россия
Анастасия Гасанова
А. Гасанова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3  
6 		7 7  
         
Гретье Миннен
122
Бельгия
Гретье Миннен
Г. Миннен
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