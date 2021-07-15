Вихлянцева стала первой четвертьфиналисткой турнира в Лозанне, за 58 минут обыграв Паолини
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария). В матче второго круга она обыграла представительницу Италии Ясмине Паолини.
Для победы Вихлянцевой потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 58 минут.
Вихлянцева выполнила два эйса, совершила пять двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. Её соперница Паолини один раз подала навылет, совершила пять двойных ошибок и не использовала ни одного из четырёх брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал турнира Вихлянцева сразится с победительницей встречи между Мариной Заневской из Бельгии и швейцаркой Штефани Фёгеле.
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