Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вихлянцева стала первой четвертьфиналисткой турнира в Лозанне, за 58 минут обыграв Паолини

Вихлянцева стала первой четвертьфиналисткой турнира в Лозанне, за 58 минут обыграв Паолини
Комментарии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария). В матче второго круга она обыграла представительницу Италии Ясмине Паолини.

Для победы Вихлянцевой потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 58 минут.

Вихлянцева выполнила два эйса, совершила пять двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. Её соперница Паолини один раз подала навылет, совершила пять двойных ошибок и не использовала ни одного из четырёх брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал турнира Вихлянцева сразится с победительницей встречи между Мариной Заневской из Бельгии и швейцаркой Штефани Фёгеле.

Лозанна. 2-й круг
15 июля 2021, четверг. 12:10 МСК
Наталья Вихлянцева
175
Россия
Наталья Вихлянцева
Н. Вихлянцева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Ясмине Паолини
87
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021