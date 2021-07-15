Анна Блинкова завершила выступление на турнире в Лозанне в одиночном разряде
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Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария). В матче второго круга она проиграла представительнице Италии Лючии Бронцетти.
Для победы Бронцетти потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу итальянки. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.
Блинкова не выполнила ни одного эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала свой единственный брейк-пойнт. Её соперница Бронцетти два раза подала навылет, совершила одну двойную ошибку и использовала шесть из восьми брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал турнира Бронцетти сразится с победительницей встречи между Тамарой Зиданшек из Словении и Мэнди Минеллой из Люксембурга.
Лозанна. 2-й круг
15 июля 2021, четверг. 12:05 МСК
241
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Окончен
2 : 0
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Анна Блинкова
А. Блинкова
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