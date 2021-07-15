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Норберт Гомбош вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде

Норберт Гомбош вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде
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Словацкий теннисист Норберт Гомбош вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). В матче второго круга он оказался сильнее представителя Финляндии Эмиля Руусувуори.

Для победы Гомбошу потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу словака. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.

Гомбош выполнил один эйс, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал три из пяти брейк-пойнтов. Его соперник Руусувуори четыре раза подал навылет, совершил две двойные ошибки и не использовал ни одного из двух брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал турнира Гомбош сразится с победителем встречи между итальянцем Фабио Фоньини и Роберто Карбальес-Баэной из Испании.

Бостад. 2-й круг
15 июля 2021, четверг. 12:10 МСК
Норберт Гомбош
99
Словакия
Норберт Гомбош
Н. Гомбош
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Эмиль Руусувуори
80
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
Комментарии
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