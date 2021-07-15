Норберт Гомбош вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде

Словацкий теннисист Норберт Гомбош вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). В матче второго круга он оказался сильнее представителя Финляндии Эмиля Руусувуори.



Для победы Гомбошу потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу словака. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.



Гомбош выполнил один эйс, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал три из пяти брейк-пойнтов. Его соперник Руусувуори четыре раза подал навылет, совершил две двойные ошибки и не использовал ни одного из двух брейк-пойнтов.



За выход в полуфинал турнира Гомбош сразится с победителем встречи между итальянцем Фабио Фоньини и Роберто Карбальес-Баэной из Испании.