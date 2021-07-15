Элина Свитолина выложила последний пост перед свадьбой
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Украинская теннисистка Элина Свитолина выложила новую фотографию в своём «инстаграме».
«Последний пост в статусе мисс Свитолиной», — подписала фото спортсменка.
В начале апреля украинка вместе со своим возлюбленным французским теннисистом Гаэлем Монфисом объявила о помолвке. Молодые люди то сходились, то расходились и, наконец, решили сыграть свадьбу.
Украинская ведущая Леся Никитюк отметилась в комментариях к посту смайликами с сердечками.
Подписчики отреагировали на фото следующим образом.
«Вскоре будешь миссис или мадам Монфис», «Такая красивая Эли. Я счастлива за вас с Гаэлем, желаю вам обоим счастья», «Прекрасной свадьбы», «О, этот взгляд!»
Фотографию можно посмотреть в инстаграм-аккаунте Элины Свитолиной.
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